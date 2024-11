IZA revisita clássico do jazz interpretado por Dinah Washington

A cantora IZA lançou nesta quinta-feira (7) uma versão especial para Cry Me A River, um clássico do jazz que ganhou várias interpretações, mas foi a de Dinah Washington (1924-1963) que inspirou a estrela pop brasileira. A gravação original está no álbum What a Difference a Day Makes lançada pela cantora e pianista norte-americana pela Mercury Records em 1959.

Com um novo arranjo de cordas que trazem uma sensação de perigo iminente, um risco leve, em meio à roupagem luxuosa e a letra romântica, Cry Me A River, disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, servirá como música tema da personagem Maristela (Lília Cabral), da nova da novela das 18h da Globo, Garota do Momento.

“É uma verdadeira honra ser convidada para reinterpretar uma música tão clássica como Cry Me A River! Desde que comecei a cantar sempre tentei encontrar minha própria voz admirando grandes mulheres do jazz e R&B como a Dinah Washington - que sempre trouxe uma interpretação única e cheia de emoção através da sua voz. Como artista, acho sempre importante me desafiar e reverenciar todas as mulheres incrivelmente talentosas que vieram antes!”, disse IZA.

Na trama, que estreou dia 4 de novembro, a personagem Maristela Alencar (Lilia Cabral) é mãe de Juliano (Fabio Assunção), rica socialite, mulher conservadora e preconceituosa – uma mulher de aparente refinamento e sofisticação, mas cheia de más intenções disfarçadas.

Cry Me A River, na voz de IZA, dará um ar incrível para a personagem da Lilia, uma mulher vivida, experiente, nada ingênua, que guarda muitas surpresas.

Ouça a faixa: