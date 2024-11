The Cure tem mais de 70% de crescimento no streaming em 2024 - (crédito: Divulgação / Deezer)

Os fãs de The Cure receberam muito bem o novo álbum da banda britânica, intitulado Songs of a Lost World, que foi lançado na madrugada do dia 1º de novembro pela Universal Music. O disco marca o primeiro trabalho inédito do grupo desde 4:13 Dream, de 2008.

Produzido por Robert Smith, frontman do The Cure, em colaboração com Paul Corkett, Songs of a Lost World traz a sonoridade melancólica e introspectiva característica que consolidou a carreira do grupo.

No lançamento do single Alone, em setembro, o público já demonstrou entusiasmo, fazendo com a música tivesse um crescimento de 636% em streams na Deezer.

Ainda na plataforma, o retorno de The Cure impulsionou o aumento de 76% nos streams da banda no dia do lançamento do novo álbum, com o clássico Boys Don't Cry se destacando como a música mais ouvida. Além disso, a plataforma revelou que as cidades brasileiras com maior audiência para a banda são São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, com um público predominantemente masculino e na faixa dos 36 a 55 anos.

A Deezer também destacou as 10 músicas mais ouvidas da banda na plataforma.

Confira:

1.Boys Don't Cry

2.Friday I'm In Love

3.Inbetween Days

4.Close To Me

5.Just Like Heaven

6.A Fragile Thing

7.A Forest

8.Lullaby

9.Alone

10.Lovesong