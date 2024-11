'Missionary', de Snoop Dogg, será lançado em vinil picture disc azul

Os lendário rapper Snoop Dogg anunciou o lançamento de seu vigésimo álbum de estúdio, intitulado Missionary, que estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 13 de dezembro deste ano pela Universal Music, via Interscope Records. A produção é assinada pelo cantor e por Dr. Dre, parceiro de longa data do artista. As informações são do site Vinews, especializado no formato.

Ainda de acordo com a publicação, Missionary também chegará ao mercado internacional em uma edição especial em vinil picture disc azul que já está em pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 239,90.



Este novo trabalho de Snoop Dogg contará com outros grandes nomes da indústria musical como Eminem, 50 Cent, Sting, Method Man, Jelly Roll, BJ the Chicago Kid, Hené Aiko, Alus, K.A.A.N., Smitty, Dem Jointz, Cocoa Sarai, Stalone, Fat Money e uma participação especial do saudoso Tom Petty (1950-2017).

Snoop Dogg chegou a comentar sobre Missionary em 2022 quando participou do podcast Know Mercy: "Vou te dizer uma coisa, você é o primeiro a ouvir isso: eu e o Dr. Dre estamos trabalhando em um álbum nos últimos dois meses", revelou o rapper.

E continuou: "É produzido pelo Dr. Dre, é nosso 30º aniversário para Doggystyle. E o nome do álbum é Missionary".

Dr. Dre, um dos maiores rappers da história da música e produtor de sucesso, lançou a carreira de Snoop Dogg quando este disponibilizou o single Deep Cover em 1992, além de produzir o álbum Doggystyle, que marcou a estreia de Snoop, em 1993.

“Este vai mostrar um nível diferente de maturidade com minha música", afirmou Dr. Dre ao Entertainment Tonight em agosto de 2024. "Sinto que esta é um dos melhores trabalhos que já fiz na minha carreira”.

Confira o conteúdo completo de Missionary, o novo álbum de Snoop Dogg, em vinil picture disc:

Lado A

1. Fore Play (feat. BJ The Chicago Kid)

2. Shangri-La

3. Outta Da Blue (feat. Dr. Dre and Alus)

4. Hard Knocks

5. Gorgeous (feat. Jhené Aiko)

6. Last Dance With Mary Jane (feat. Tom Petty and Jelly Roll)

7. Pressure (feat. Dr. Dre and K.A.A.N.)

8. Another Part Of Me (feat. Sting)



Lado B

9. Skyscrapers (feat. Method Man and Smitty)

10. Fire (feat. Cocoa Sarai)

11. Gunz N Smoke (feat. 50 Cent and Eminem)

12. Sticcy Situation (feat. K.A.A.N. and Cocoa Sarai)

13. Now Or Never (feat. Dr. Dre and BJ The Chicago Kid)

14. Gangsta Pose (feat. Dem Jointz, Stalone, and Fat Money)

15. The Negotiator