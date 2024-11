Blackpink relança o álbum 'Born Pink' em fita cassete

A girlband coreana Blackpink está relançando o álbum Born Pink em uma edição especial em fita cassete que já está em pré-venda no Brasil na Umusic Store pelo valor de R$ 84,95. Este é o segundo álbum do grupo feminino de k-pop e foi lançado em 2022 pela Universal Music, via Interscope Records. As informações são do site Vinews.

Na capa da fita cassete aparece a integrante Lisa, que também tem feito sucesso em sua carreira solo. A produção de Born Pink contou com a assinatura de Teddy Park, 24, Freddy Wexler, Nohc e Paro. As oito faixas do álbum percorrem os caminhos do pop e hip-hop, que resultou no sucesso dos singles Pink Venom e Shut Down, que alcançaram o topo da Billboard Global 200.

A integrante Rosé, que concedeu uma entrevista a Newsen, explicou a concepção de Born Pink do Blackpink: "Se o álbum se concentrou apenas na música, este álbum tentou expressar a essência do Blackpink como seu título 'Born Pink', onde continuamos tentando coisas novas enquanto mantemos nossa identidade original".

E concluiu: "Com base no som hip-hop em todo o álbum, vários gêneros foram combinados, com foco em expressar a cor clara do Blackpink. Tenho orgulho de criar música que nunca fizemos antes".

Confira o conteúdo completo de Born Pink do Blackpink em fita cassete:

1. Pink Venom

2. Shutdown

3. Typa Girl

4. Yeah Yeah Yeah

5. Hard To Love

6. The Happiest Girl

7. Tally

8. Ready For Love