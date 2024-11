Phil Collins: clipes do álbum 'Both Sides' são remasterizados no YouTube - (crédito: Warner Music)

Phil Collins, um dos maiores hitmakers do século XX, agora tem quatro clipes clássicos remasterizados no YouTube. São eles: Everyday, We Wait and We Wonder, Both Sides Of The Story e Can't Turn Back the Years. Todas as faixas são parte integrantes do álbum Both Sides, lançado originalmente em 1993.

A remasterização dos clipes de Phil Collins faz parte da celebração de 30 anos de Both Sides, que ganhou uma reedição do disco intitulada de All The Sides, que contou com um box de 5 LP's onde o material revela as primeiras faixas demo, versões ao vivo, além de todas faixas do disco remasterizadas.

A informação sobre a remasterização dos clipes foi informada no perfil oficial de Phil Collins na plataforma X.

As part of the release of "Both Sides (All The Sides), the new 5-LP deluxe edition of Phil Collins' fifth studio album "Both Sides" - the music videos for all four of the album's singles have been remastered in HD quality and are now available to watch on YouTube.





Sobre 'Both Sides' de Phil Collins

Both Sides foi o quinto álbum solo de estúdio de Phil Collins baseado em canções orientadas ao soft rock. O disco foi lançado no dia 8 de novembro de 1993 pela EMI, via Virgin Records no Reino Unido e pela Warner Music, através da Atlantic Records, nos EUA. Toda a concepção deste trabalho ficou nas mãos de Collins e nesta oportunidade, não houveram colaborações importantes.

Comercialmente, Both Sides chegou a alcançar o topo das paradas do Reino Unido, obtendo bom êxito em mercados também importantes como os dos EUA e Austrália.

Em uma entrevista concedida para o britânico The Guardian em 2016, Phil Collins disse que Both Sides era o seu "álbum favorito de uma perspectiva de composição e criatividade".

"Foi um álbum solo. Eu toquei tudo, as músicas simplesmente saíram de mim, e como compositor, esse é o tipo de coisa que você sonha. Foi o segundo divórcio! Os relacionamentos pessoais naquela época estavam emaranhados, é uma maneira melhor de dizer isso, e tudo veio muito espontaneamente", disse o lendário artista britânico.

A palavra "solo" nunca fez tanto sentido em um trabalho do Phil Collins: em Both Sides, ele não esteve acompanhado de seu produtor de longa data, Hugh Padgham, o guitarrista Daryl Stuermer (que também trabalhou com Collins no Genesis), o baixista Leland Sklar e o icônico grupo de trompetistas Phenix Horns.

"No final, eu tinha 17 músicas e expulsei todas aquelas que não se encaixavam nesse clima. No que diz respeito ao desempenho, isso tem mais coração e alma do que qualquer coisa que eu tenha feito antes", explicou Phil Collins à época.

Confira os clipes: