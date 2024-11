Estrelas da música country crescem no Brasil

De todos os gêneros musicais criados nos Estados Unidos, o country foi um dos que menos conseguiu chegar ao Brasil, ao contrário dos gêneros que o formaram, como o folk e o blues. Mas em 2024, impulsionado por grandes artistas fazendo projetos no gênero - como Beyoncé e Post Malone - e inúmeros virais nas redes sociais, as sonoridades marcantes do interior norte-americano começam a ficar familiares para brasileiros, com alguns artistas tendo no país alguns de seus principais mercados, cada qual com seu foco.

Um deles é Riley Green, um dos fenômenos da música americana atual e que se uniu ao público brasileiro por uma postura raiz que agrada fãs de folk e rock. Unindo a sonoridade raiz do gênero ao folk e letras sinceras, o artista lançou recentemente seu terceiro álbum de estúdio, Don’t Mind If I Do, cujos singles já somam mais de 10 milhões de streams, incluindo a faixa-destaque Reel Problems, com Luke Bryan.

Outra participação marcante é de Ella Langley na faixa-título, repetindo a parceria viral de you look like you love me, que já conta com mais de 1 bilhão de views no TikTok e 120 milhões de reproduções. Com mais de 4 bilhões de streams globais e 10 milhões de ouvintes mensais, Riley Green vem conquistando a audiência brasileira, com o país sendo um dos lugares que mais consomem sua música.

Já o hitmaker Dustin Lynch se aproximou do Brasil através do sertanejo. O artista teve seu hit Small Town Boy, lançado originalmente em 2017, recriado por uma das mais importantes duplas brasileiras, Fernando e Sorocaba. A faixa Gosta de Caras Assim, parte do projeto NASH, é uma parceria entre os três gravada em Nashville (EUA).

Para celebrar o lançamento, Lynch veio ao Brasil em setembro coMarmo convidado em alguns shows da dupla, incluindo o Rodeio de Jaguariúna, um dos principais eventos do gênero.

Chegando através do pop, Shaboozey é dono de um dos grandes hits do ano, lançado no álbum Where I've Been, Isn't Where I'm Going. Unindo influências da música country ao hip-hop, o disco inclui o mega hit de platina A Bar Song (Tipsy), que foi topo das paradas de sucesso americana por semanas. No Brasil, a repercussão não poderia ser diferente: a faixa entrou no Top Viral 50 do Spotify e pode ser escutada nas rádios.

Reafirmando uma tendência na música country, ele e Beyoncé se tornaram os primeiros artistas negros com nº 1 nos charts country seguidos - muitas pessoas conheceram Shaboozey pela participação em Spaghettii e Sweet Honey Buckin', do álbum Cowboy Carter.

A crescente popularidade do country no Brasil é um reflexo da capacidade do gênero de se reinventar e de conectar diferentes culturas e estilos. Seja pelas influências diretas ou pelas colaborações com artistas locais, o gênero está ganhando seu espaço no coração dos brasileiros, mostrando que, apesar de suas raízes norte-americanas, a música é universal.