Simon & Garfunkel: o fim de uma rivalidade

A lendária dupla de folk norte-americano Simon & Garfunkel parece que, finalmente, resolveu suas diferenças.

Há décadas que Art Garfunkel e Paul Simon vivem em uma conturba relação profissional e pessoal. E já faziam muitos anos que ambos não estavam se falando.

A separação que tiveram, ainda na década de 1960, foi amarga. E logo na época em que lançariam o seu quinto e último disco de estúdio, Bridge Over Troubled Water, em 26 de janeiro de 1970, pela

CBS.

Dali em diante, partiram para as suas bem sucedidas carreiras solo e até algumas reuniões esporádicas. Em 1981, Simon & Garfunkel realizaram um show histórico, no Central Park em Nova York (EUA), para um público estimado em 500 mil pessoas.

O show, deu origem a um álbum pela Warner Music, além de edições em DVD, Laserdisc e VHS, com direito a um Disco de Platina Duplo, conquistado nos EUA pelas excelentes vendas do disco.

O tempo passou e eles chegam ao século XXI com os mesmo problemas de relacionamento, até abandonarem uma turnê em 2010.

Mas em uma recente entrevista ao The Times, Art Garfunkel, hoje com 83 anos, revelou que suas diferenças com Paul Simon finalmente chegaram ao fim. Ambos almoçaram há algumas semanas e decidiram falar tudo o que estava "engasgado" neles.

"Olhei para Paul e disse: 'O que aconteceu? Por que não nos vimos?'", disse a voz de A Heart in New York. "Paul mencionou uma entrevista antiga onde eu disse algumas coisas. Eu chorei quando ele me disse o quanto eu o machuquei. Olhando para trás, acho que eu queria sacudir a imagem de cara legal da Simon & Garfunkel. Quer saber? Eu fui um idiota!", disparou Art.

O encontro pode render uma nova reunião de uma das maiores duplas da história da música.

"Fizemos planos para nos encontrarmos novamente. Paul trará sua guitarra? Quem sabe. Para mim, era sobre querer fazer as pazes antes que fosse tarde demais. Parecia que estávamos de volta a um lugar maravilhoso. Enquanto penso nisso agora, lágrimas estão rolando pelo meu rosto. Ainda posso sentir seu abraço", revelou Garfunkel.

Ainda ao The Times, Art Jr., filho de Garfunkel, mantém as esperanças dos fãs da dupla: "Eu acho que há uma possibilidade de eles se juntarem musicalmente".

Simon & Garfunkel, que já venderam mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, são donos de grandes clássicos como Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence, Mr. Robinson, El Condor Pasa e America.