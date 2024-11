O motivo (feliz) de Jennifer Lopez ter cancelado seu turnê

Sinceridade é tudo!

Um exemplo disso foi o que a popstar Jennifer Lopez revelou em sua recente aparição no The Graham Norton Show na semana passada.

A estrela de 55 anos explicou o motivo do cancelamento de sua mais recente turnê, intitulada This Is Me ...

“Tirei o verão de folga para ficar em casa com as crianças, o que foi a melhor coisa que já fiz. Não era do meu feitio fazer isso, então sempre quero me desculpar com os fãs", explicou a cantora.

Naquele momento, J-Lo estava em um doloroso processo de divórcio com o astro Ben Affleck.

Ela é mãe dos gêmeos, Max e Emme, fruto de seu relacionamento com Marc Anthony. Interromper a turnê passa pela vontade da artista em ficar mais próxima dos filhos.

Jennifer Lopez também explicou no programa de TV que um fã chegou até ela e disse que tinha comprado os ingressos para assistir seu show. Naquele momento, ela pediu desculpas a ele que por sua vez amenizou a situação, dizendo que a cantora não precisava se desculpar pois "nós te amamos".

"Comecei a chorar imediatamente”, relembrou Jennifer Lopez.