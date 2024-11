Forbes diz que Bruce Springsteen é milionário. Ele diz que "erraram feio"

"Não sou bilionário. Gostaria de ser, mas eles erraram feio".

Essa é a afirmação de Bruce Springsteen, que foi incluído em uma seleta lista da conceituada revista Forbes, especializada no mercado financeiro.

O lendário roqueiro de 75 anos refutou os dados financeiros sobre seu patrimônio em uma publicação da Forbes, que apontaram que a voz de clássicos como Born To Run, Streets Of Philadelphia e Dancing In The Dark, entrou para o clube dos bilionários.

A revista chegou a esta conclusão, depois que observou um aumento significativo em seu patrimônio líquido no ano de 2021, quando o artista negociou os direitos de seu catálogo musical com a Sony Music Entertainment, que resultou em uma operação próxima a US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões).

Foi nesta gravadora, através da Columbia Records, que Bruce Springsteen gravou seus 21 álbuns de estúdio, entre 1973 e 2022.

A observação da Forbes é que, após essa transação sobre a venda de seus direitos fonográficos e editoriais, Bruce Springsteen aumentou seu patrimônio financeiro.

Mesmo assim, segundo o próprio Springsteen, não faz sentido que ele seja considerado um bilionário, porque, segundo suas palavras, ele "gastou muito dinheiro em coisas supérfluas".

Em uma bem sucedida carreira com mais de 50 anos de atividade, Bruce Springsteen já vendeu mais de 140 milhões de discos em todo o mundo.

71 milhões deles, foram vendidos apenas nos EUA.