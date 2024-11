Chappell Roan encerra contrato com empresa geria sua carreira

Chappell Roan decidiu encerrar seu contrato com a State Of The Art (SOTA), empresa que realizava o gerenciamento de sua carreira.

O desenlace profissional entre a estrela pop e a empresa chega no mesmo momento em que Chappell Roan é indicada ao Grammy Awards pela primeira vez em sua carreira.

Roan alcançou o estrelato em 2024 com o sucesso do disco The Rise and Fall of a Midwest Princess, impulsionado pelo sucesso do megahit Good Luck, Babe! nas plataformas digitais. Ela se tornou

o grande fenômeno pop do mercado musical neste ano.

Os fãs - sempre antenados - foram os primeiros que perceberam algo errado entre a relação de Roan com a SOTA, ao conferir uma postagem da empresa, que não citava a artista.

"Celebrando nossos 67º indicados anuais ao Grammy. Estamos mais do que orgulhosos de parabenizar @cocojones e @iamluckydaye por suas indicações!", anunciou a State Of The Art em sua conta oficial no Instagram.

A reação dos fãs foi imediata: "E Chappell?"

Roan deixa a SOTA após seis anos sendo gerenciada pela empresa.