Iniciando sua carreira solo, PeLanza, da Restart, anuncia show em SP

PeLanza, vocalista da banda Restart, anuncia seus próximos passos na carreira solo após o sucesso da turnê de despedida do Restart.

Após liderar a volta da icônica banda para uma despedida oficial e realizar mais de 18 shows com números impressionantes de público, o artista está pronto para uma nova etapa em sua carreira.

O cantor lançará o novo single, Te Espero, no dia 18 de novembro, em todas as plataformas digitais. Em seguida, realizará um show especial em São Paulo, no City Lights Music Hall, no dia 19 de novembro, iniciando oficialmente sua carreira solo. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.



Te Espero é uma música aguardada pelos fãs desde 2012 e simboliza um novo começo para PeLanza. A faixa mistura pop punk com reggae californiano, estilos que o influenciam desde o início da carreira. A faixa traz uma mensagem de renovação e esperança, temas que refletem a nova fase do artista.

"Esse som é muito especial, e lançar ele nesse momento da minha carreira, junto de quem sempre me acompanhou, tem um significado enorme para mim. Essa música tem tudo a ver com o novo caminho que estou traçando, onde tudo é sobre recomeçar, acreditar e aproveitar cada chance", comenta PeLanza.

No show de São Paulo, os fãs de PeLanza poderão reviver sucessos da carreira solo do artista, como Fica Mais Um Pouco e Saudade, além de descobrir as novas canções do trabalho de PeLanza. O evento também contará com a participação especial da banda Nuna e da DJ Anne Duarte, esposa de PeLanza, que fechará a noite em uma batalha de DJ's com Oska (TBM FUI EMO).

PeLanza: Ingressos limitados e ação social

Além de celebrar a nova fase da carreira de PeLanza, o evento terá uma ação social em parceria com o projeto Mãos Na Massa, que ajuda pessoas em vulnerabilidade social em São Paulo. Para quem adquirir o ingresso social, a organização pede a doação de 1kg de macarrão, que será utilizado na preparação de marmitas para a população de rua atendida pelo projeto.

Pe Lanza | Lançamento do Single "Te Espero"

Data: 19 de novembro de 2024

Horário: 20h – Abertura da casa

Local: City Lights Music Hall

Endereço: Rua Padre Garcia Velho, 61 – Pinheiros, São Paulo/SP

Classificação: 18 anos