Demi Lovato está relançado o álbum 'Holy Fvck' em fita cassete

A popstar Demi Lovato está relançado um de seu mais recentes trabalhos de estúdio, o disco Holy Fvck, em um antigo formato de gravação: a fita cassete.

Sim, o K-7 - como era popularmente chamado nos anos 1970 e 1980 - e que chegou a ser encarado até com um "vilão" dos discos de vinil, voltou a todo vapor nas últimas duas décadas e vários artistas estão realizando seus lançamentos através dele.

Agora, a Universal Music, através da Island Records, está relançando Holy Fvck no referido formato, que já se encontra disponível no Brasil através da Umusic Store, pelo valor de R$ 84,95. As informações são do site Vinews.



Holy Fvck é inteiramente influenciado por guitarras elétricas e vocais intensos de Demi Lovato. As letras tocam em "feridas" da cantora, expondo assuntos polêmicos de sua carreira, como o vício em álcool e drogas, saúde mental e a sua overdose quase fatal de 2018.

O disco foi lançado originalmente em 19 de agosto de 2022, encerrando um hiato de quatro anos de Demi Lovato, que viu o seu então novo trabalho crescer 200% na plataforma de streaming Deezer .

Confira o conteúdo completo da edição em fita cassete de Holy Fvck, de Demi Lovato:

1. Freak (com Yungblud)

2. Skin of My Teeth

3. Substance

4. Eat Me (com Royal & the Serpent)

5. Holy Fvck

6. 29

7. Happy Ending

8. Heaven

9. City of Angels

10. Bones

11. Wasted

12. Come Together

13. Dead Friends

14. Help Me (com Dead Sara)

15. Feed

16. 4 Ever 4 Me