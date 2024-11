Capital Inicial vai celebrar 'Acústico MTV' em 2025

O Capital Inicial vai revisitar a época em que lançou o álbum Acústico MTV.

E de lá, a banda liderada por Dinho Ouro Preto só tem boas lembranças.

E na noite da última terça-feira (12) um pocket show para convidados aconteceu no Teatro Mars, na região central de São Paulo. Pelo menos, oito canções foram apresentadas no mesmo formato que consagrou a banda brasiliense no ano 2000.

É bem verdade que o Capital Inicial passou por turbulências antes do Acústico, como a saída de Dinho Ouro Preto da banda, pouco antes de 1998.

Mas um miraculoso contato da gravadora Abril Music - assim como a MTV, também foi extinta - mudou toda a rota do Capital Inicial, na época formada por Dinho Ouro Preto, os irmãos Fê e Flávio Lemos e Loro Jones.

Se juntam a eles, Denny Conceição na percussão, Aislan Gomes nos teclados e o icônico produtor Marcelo Sussekind, a bordo de seu violão, além de slide guitar, e eBow, além de assinar a produção do espetáculo que reapresentou o Capital Inicial para o rock. E claro, Kiko Zambianchi no violão e backing.

É dele o clássico Primeiros Erros (Chove), que ele lançou em 1985 pela gravadora EMI. Agora, sob um novo formato, a bela canção de rock é apresentada a um novo público. E é definitivamente perpetuada.

Não demorou muito para que o disco Capital Inicial: Acústico MTV vendesse mais de 1 milhão de cópias.

Dali em diante, o gosto do estrelato: vendas do álbum cada vez maiores, shows cada vez mais lotados, falta agenda para atender tantas cidades.

No palco do Teatro Mars, Dinho Ouro Preto vê a plateia presente com brilhos nos olhos e, ao anunciar uma turnê especial dos 25 anos de lançamento do Acústico MTV, enfatiza que aquilo que aconteceu há um quarto de século foi uma "virada de chave" para a banda e seus fãs.

“Um marco como esse na história do Capital tem que ser celebrado! Por isso, vamos levar para 25 locais esse show com a formação quase original de 25 anos atrás. Vai ser lindo reviver esse momento que foi a virada de chave para a banda e os fãs. Estamos muito felizes em poder tocar nossos grandes sucessos em sua versão acústica!”, afirmou.

No setlist, estarão os sucessos O Mundo, Independência, Leve Desespero, Cai a Noite, Natasha, Fogo, a já citada aqui, Primeiros Erros, entre outros gravações.

Haverá lugar para algumas inéditas, que chegarão antes da turnê em forma de EP.

A série de 25 shows especiais do Acústico MTV iniciará em março até o seu epílogo, em novembro de 2025, em São Paulo.

Os ingressos já estão disponíveis no site da Eventim.



Se o entusiasmo dos fãs que presenciaram um pouco do show Acústico apresentado pelo Capital Inicial nesta semana na capital paulista se confirmar, já temos uma mostra do sucesso que será esta turnê: "tão certo quanto o calor do fogo".