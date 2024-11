Clássico 'Do They Know It's Christmas?' do Band Aid terá edição de 40 anos - (crédito: Wes Candela / Creative Commons)

Com o intuito em auxiliar as vítimas da fome na Etiópia, o músico irlandês Bob Geldof, vocalista da banda de rock Boomtown Rats e seu amigo Midge Ure, frontman do Ultravox, decidiram realizar uma reunião com grandes nomes da música pop da época.

Então, foi criado o Band Aid, um supergrupo formado por constelações da música mundial da época, como Bono (U2), Culture Club, Duran Duran, George Michael, Phil Collins, Kool & The Gang, Bananarama, Paul Young, Sting, entre outros.

Agora, Bob Geldof, que pode ser chamado com um "Sir" antes de seu nome, revelou em uma entrevista concedida ao Canadian Press que uma nova edição da canção, que celebrará seus 40 anos, ganhará o que chamou de "versão definitiva" do clássico, assinada por Trevor Horn, que combinará os vocais originais dos artistas em 1984 com outras versões do single, que aconteceram em 2004 e 2014.

Com isso, nomes do pop atual estarão incluídos. São eles: Harry Styles, Ed Sheeran, Chris Martin e Sam Smith.

E também da saudosa Sinead O'Connor, que participou de uma das edições.

O sucesso de Do They Know It's Christmas? pavimentou o caminho para que a música encontrasse outras formas de ajudar a humanidade: Live Aid e USA For África, foram alguns exemplos no ano seguinte.

Esse modelo musical de auxilio ao próximo teve seu início em 1º de agosto de 1971, quando os saudosos George Harrison e Ravi Shankar - este, pai de Norah Jones - se empenharam para organizar o Concert For Bangladesh no Madison Square Garden em Nova York (EUA) em auxilio às vítimas da miséria em Bangladesh. Foi um pedido de Shankar a Harrison.

Bob Geldof não esteve envolvido neste concerto no inicio dos anos 1970, mas indubitavelmente o evento foi uma grande influência para os artistas que, como ele, estariam envolvidos em celebrações musicais de arrecadação de fundos nos anos 1980.



Relembre a canção: