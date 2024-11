Trilha sonora de 'A Hard Day's Night' dos Beatles é relançada em vinil

Um dos álbuns que apresenta a fase seminal dos Beatles, acaba de chegar ao brasil no formato vinil de 180 gramas, em uma prensagem para audiófilos, realizada no East Iris Studios, em Nashville (EUA), como reporta o site especializado no formato, Vinews.

Trata-se da trilha sonora de A Hard Day's Night de 1964. Com os masters originais daquele ano, ainda em mono, o álbum é fiel ao lançamento original, e com a nova prensagem realizada com uma tecnologia superior à época de seu lançamento, esta nova edição permite que mais informações musicais sejam ouvidas do que era possível antes.

O produto já está disponível no Brasil pela Umusic Store, e-commerce da Universal Music, pelo valor de R$ 399,90.

Além disso, o encarte apresenta a arte fielmente replicada da capa original e uma nova inserção de quatro painéis com ensaio do historiador americano Bruce Spizer.

Confira o conteúdo completo da trilha sonora de A Hard Day's Night dos Beatles em sua nova prensagem em vinil:

A Hard Day's Night

Tell Me Why

I'll Cry Instead

I Should Have Know Better (Orchestral Instrumental)

I'm Happy Just to Dance with You

And I Love Her (Orchestral Instrumental)

I Should Have Known B éter

If I Fell

And I Love Her

Ringo's Theme (This Boy) (Orchestral Instrumental)

Can't Buy Me Love

A Hard Day's Night (Orchestral Instrumental)