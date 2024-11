Beatles: álbum de 1964 ganha edição em vinil

Usando o master mono original de 1964, novas lacas do álbum Meet The Beatles foram cortadas totalmente analógicas por Kevin Reeves o East Iris Studios de Nashville (EUA). Ao se referir constantemente à primeira prensagem original, este clássico álbum é fiel ao lançamento original, ao mesmo tempo em que permite que mais informações musicais sejam ouvidas do que era possível antes.

A Universal Music, através da Capitol Records, está lançando novas cópias do álbum Meet The Beatles, que apresenta vários sucessos dos Fab Four que foram gravados em 1964.

Este novo material apresenta o mesmo projeto gráfico fielmente replicado com uma nova inserção de quatro painéis com ensaio do historiador americano Bruce Spizer, especializado na trajetória dos Beatles.

De acordo com informações do Vinews, site especializado no formato, Meet The Beatles já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store, pelo valor de R$ 399,90.

No álbum, estão os clássicos I Want To Hold Your Hand, I Saw Her Standing There, I Saw Her Standing There e Till There Was You.

Confira o conteúdo completo de Meet The Beatles:

Lado 1

I Want To Hold Your Hand

I Saw Her Standing There

This Boy

It Won’t Be Long

All I’ve Got To Do

All My Loving

Lado 2

Don’t Bother Me

Little Child

Till There Was You

Hold Me Tight

I Wanna Be Your Man

Not A Second Time