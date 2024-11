Linkin Park lança 'From Zero' em vinil azul oceano

Linkin Park: novo álbum 'From Zero' é lançado em vinil azul oceânico - (crédito: Warner Records)

O Linkin Park, formado atualmente por Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, juntamente com os novos membros Emily Armstrong (da banda aclamada pela crítica, Dead Sara) como vocalista e Colin Brittain como baterista, compartilham seu primeiro material inédito em sete anos, o inédito álbum From Zero.

Agora, From Zero acaba de ganhar uma edição especial em vinil azul oceânico pela Warner Records que já está disponível no mercado interacional pela Record Store pelo valor de US$ 37,99 (cerca de R$ 220 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis).



O Linkin Park disponibilizou From Zero na última sexta-feira (15) nas plataformas digitais e soltou uma nota oficial pela imprensa para falar deste novo trabalho através de Mike Shinoda: "Antes do Linkin Park , o nome da nossa primeira banda era Xero. O título deste álbum se refere tanto a este começo humilde quanto à jornada que estamos empreendendo atualmente", iniciou o músico.

"Sonoramente e emocionalmente, é sobre passado, presente e futuro — abraçando nosso som característico, mas novo e cheio de vida. Foi feito com uma profunda apreciação por nossos novos e antigos companheiros de banda, nossos amigos, nossa família e nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o LINKIN PARK se tornou ao longo dos anos e animados com a jornada que temos pela frente", concluiu.

Logo de cara, The Emptiness Machine canaliza o DNA do Linkin Park, aproveitando a energia explosiva da banda e mantendo as marcas registradas de seu som instantaneamente identificável e inimitável. Um hino camaleônico e cativante, as melodias hipnóticas de Shinoda passam para o refrão escaldante de Armstrong, sobre riffs distorcidos e bateria balançando a cabeça.

Por fim, com From Zero, a banda está buscando aproveitar a energia mais pura de seu passado, presente e futuro. A nova era começou oficialmente.

Confira o conteúdo completo de From Zero em uma edição especial em vinil azul oceânico:

1. From Zero (Introduction)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go