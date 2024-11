One Direction: após morte de Liam Payne, álbuns retornaram à Billboard

Após a morte precoce de Liam Payne, do One Direction, no dia 16 de outubro, todos os cinco álbuns da famosa boyband voltaram a figurar na cobiçada lista Billboard 200 e serão relacionados no chart em 2 de novembro.

Com isso, é a primeira vez que qualquer título do One Direction foi relacionado na Billboard em mais de 2 anos.

No ranking da Billboard, estão os álbuns: Four, Midnight Memories, Made in the A.M., Up All Night e Take Me Home.

Na semana que encerrou em 24 de outubro, a Billboard, através da Luminate, observou que todos os discos do One Direction venderam 77 mil unidades nos EUA, um aumento considerável de 156% em comparação à semana anterior, que resultou em 30 mil unidades até o dia 18 de outubro.

A última vez que o One Direction aparece em uma lista da Billboard foi em 30 de julho de 2022 com Take Me Home. Ao todo, o grupo registra cinco sets na Billboard 200 simultaneamente pela primeira vez.

Strip That Down, o maior sucesso solo de Liam Payne (que contou com a participação de Quavo), alcançou a 10ª posição na Billboard Hot 100 em 2017, contabilizando mais de 3 milhões de streams nas plataformas, resultando em um aumento de 97%, durante o período de 18 a 24 de outubro.