Mercado musical global entra em alerta com desaceleração

O negócio do mercado musical em nível global começa a gerar preocupações em um horizonte não muito distante.

De acordo com um relatório recente da Midia Research, o mercado fonográfico global já dá sinais de desaceleração e a empresa já dá como certo um tímido crescimento de apenas 1,6% até 2030.

O que estaria incluído neste negócio? Vários itens, como produtos físicos que incluem vinil, CD's e fitas cassete e, até mesmo, o streaming.

No blog da Midia Research, em um artigo assinado por Tatiana Cirisano, observou-se que "as vendas não oficiais de produtos estão corroendo o mercado”.

“De forma alarmante, cerca de um quarto dos comportamentos de compra de produtos são separados da indústria musical. Isso ocorre porque eles vêm de fornecedores não oficiais, como produtos feitos por

fãs e páginas do Etsy, ou do mercado de segunda mão", enfatiza Cirisano.

E alerta: “Com a ênfase atual na monetização do fandom, as gravadoras correm o risco de 'colheita excessiva' do fandom — retirando esse recurso a ponto de haver menos para regenerar no futuro”.

A Midia Research acredita, de acordo com o artigo, que artistas e detentores de direitos podem transformar isso em uma oportunidade ao colaborar com esses fãs e vendedores não licenciados.