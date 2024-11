'Conduzindo Miss Daisy': trilha sonora é relançada em vinil transparente

A gravadora Varèse Sarabande, através da Craft Recordings, apresenta o primeiro lançamento em vinil da trilha sonora Driving Miss Daisy (Conduzindo Miss Daisy), indicada ao Grammy Awards de Hans Zimmer para a comédia dramática clássica. As informações são do site especializado no formato, Vinews.

Agora, este álbum que reúne icônicos talentos como Louis Armstrong, Eartha Kitt, além de Zimmer, já está disponível para o mercado internacional em uma edição especial em vinil violeta transparente através da Record Store pelo valor de US$ 33,99 (cerca de R$ 197 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis).

A trilha sonora de Driving Miss Daisy foi composta por Hans Zimmer, que ganhou um BMI Film Music Award e foi indicado ao Grammy Awards de Melhor Composição Instrumental Escrita para um Filme ou para a Televisão por seu trabalho.

A trilha sonora foi executada inteiramente por Hans Zimmer, feita eletronicamente usando samplers e sintetizadores, e não apresentou um único instrumento ao vivo.

Há uma cena, no entanto, em que Song to the Moon da ópera Rusalka de Antonín Dvoák é ouvida em um rádio cantada pela sopranista eslovaca Gabriela Beaková. Semelhanças foram notadas entre o tema principal e a canção folclórica da "plantação" Shortnin' Bread.

Driving Miss Daisy é uma comédia dramática produzida nos EUA em 1989, com direção de Bruce Beresford. O filme, que foi escrito por Alfred Uhry, é baseado em sua peça de 1987 e seu elenco é formado por Jessica Tandy, Morgan Freeman e Dan Aykroyd. Freeman reprisou seu papel da produção original Off-Broadway .

A história define Daisy e seu ponto de vista por meio de uma rede de relacionamentos e emoções, focando em sua vida familiar, sinagoga, amigos, família, medos e preocupações ao longo de um período de vinte e cinco anos.

Confira o conteúdo completo da trilha sonora do clássico filme Driving Miss Daisy em vinil violeta transparente:

Lado A

Louis Armstrong - Kiss Of Fire

Eartha Kitt - Santa Baby

Hans Zimmer - Driving

Hans Zimmer - Home

Lado B

Hans Zimmer - Georgia

Hans Zimmer - End Titles

Hans Zimmer - Song To The Moon (Excerpt From The Opera Rusalka)