Iron Maiden relança 'Powerslave' em vinil zoetrope

A lendária banda britânica Iron Maiden está relançado o clássico álbum Powerslave em uma edição especial em vinil zoetrope pela Warner Music, via Parlophone Records, que já está disponível para o mercado internacional através da Record Store pelo valor de US$ 49,99 (cerca de R$ 289 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do site especializado no formato, Vinews.



Powerslave é o quinto álbum de estúdio do Iron Maiden, lançado originalmente em 3 de setembro de 1984 pela EMI Records e pela Capitol Records na América do Norte. O disco também foi relançado pela Sanctuary e Columbia Records nos Estados Unidos em 2002.

As faixas 2 Minutes to Midnight e Aces High foram lançadas como singles. Além disso, o disco contém uma releitura musical de The Rime of the Ancient Mariner, de Samuel Taylor Coleridge, cuja letra inclui alguns versos do poema.

Com 13 minutos e 45 segundos de duração, esta foi a música mais longa do Iron Maiden por mais de 30 anos, até ser superada pela Empire of the Clouds, de 18 minutos, do álbum The Book of Souls, de 2015 .

Powerslave é notável como o primeiro álbum da banda a apresentar o mesmo pessoal de seu lançamento de estúdio anterior. Essa formação permaneceria intacta por mais dois lançamentos de estúdio. É também seu último álbum até o momento a apresentar uma peça instrumental, e o único até Senjutsu (2021) em que o membro de longa data e guitarrista Dave Murray não tem crédito de composição.

A arte da capa é notável pelo tema do Egito Antigo. Esse tema, tirado da faixa-título, foi levado para a turnê de apoio do álbum, a World Slavery Tour. Isso começou em Varsóvia, na Polônia, em 9 de agosto de 1984 e é amplamente considerada como a turnê mais longa e árdua da banda até hoje, e levou ao álbum ao vivo Live After Death.

Confira o conteúdo completo da reedição em vinil de Powerslave, o quinto álbum do Iron Maiden:

Lado A

1. Aces High

2. 2 Minutes to Midnight

3. Losfer Words (Big 'Orra) (Instrumental)

4. Flash of the Blade

5. The Duellists

Lado B

1. Back in the Village

2. Powerslave

3. Rime of the Ancient Mariner