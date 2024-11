David Bowie: trilha do filme 'Labyrinth' é relançada em vinil

Depois de muito tempo fora de catálogo, a trilha sonora do filme Labyrinth, um clássico do saudoso David Bowie (1947-2016), ganha em 2024 uma edição especial em vinil de alta qualidade, de 180 gramas, pela Universal Music, via Virgin Records, com sua remasterização realizada no Capitol Studios. Este produto está disponível na Record Store, juntamente com a capa e a arte originais fielmente replicadas, além de um voucher de download, pelo valor de US$ 31,99 (cerca de R$ 185 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews.



Elogiado por críticos de cinema e espectadores por suas imagens surpreendentes e personagens distintos, Labyrinth foi celebrado por estar muito à frente de seu tempo. Dirigido por Jim Henson e produzido executivo por George Lucas, o filme, estrelado por David Bowie como Jareth, The Goblin King, é cheio de criaturas memoráveis trazidas à vida pela Jim Henson's Creature Shop, trabalhando em estreita colaboração com o aclamado artista e designer conceitual Brian Froud.

Descrito pela The Atlantic como "101 minutos de ópera rock de Bowie e espetáculo hensoniano", Labyrinth foi a segunda grande trilha sonora em que David Bowie trabalhou, ficando entre seus 16º e 17º álbuns de estúdio, Tonight e Never Let Me Down, respectivamente.

Desde seu lançamento em 27 de junho de 1986 pela EMI America, Labyrinth e sua a trilha sonora só cresceram em popularidade. No ano passado, uma versão 4K restaurada do filme foi lançada novamente nos cinemas com uma exibição limitada nos Estados Unidos, dando aos fãs a oportunidade de vê-lo novamente na tela grande.

A trilha sonora de Labyrinth revelou os sucessos As The World Falls Down e Underground (que contou em seu coral com nomes icônicos como Chaka Khan, Cissy Houston, Marcus Miller e Luther Vandross) que se tornaram clássicos da grande obra que David Bowie, deixou em sua brilhante carreira.

Confira o conteúdo completo da trilha sonora de Labyrinth, de David Bowie, nesta nova edição em vinil:

Lado A

1. Opening Titles Including Underground

2. Into the Labyrinth

3. Magic Dance

4. Sarah

5. Chilly Down

6. Hallucination

Lado B

1. As the World Falls Down

2. The Goblin Battle

3. Within You

4. Thirteen O'Clock

5. Home at Last

6. Underground