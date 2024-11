Taylor Swift vai às lágrimas com fim de turnê

A popstar Taylor Swift não segurou a emoção no último sábado (23) durante sua apresentação no Rogers Centre, em Toronto, no Canadá. O show foi um dos últimos da cantora para a sua bem sucedida turnê The Eras Tour.

Depois de executar a canção Champagne Problems, Taylor Swift realizou um discurso em lágrimas para a plateia presente no Canadá.

"Muito obrigado por isso. Eu nem sei o que estou dizendo, só estou tendo um colapso, desculpe ...", iniciou Taylor Swift. "E ainda nem é o último show".

E continuou: “Minha banda, minha equipe, nós colocamos tanto de nossas vidas nisso, vocês colocaram tanto da vida de vocês nisso. Nós nunca nos esqueceremos. Eu amo muito vocês”.

Taylor Swift iniciou a The Eras Tour em março de 2023 e já passou por diversas regiões do planeta, como a América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania e Europa. No Brasil, a popstar realizou dois shows: em São Paulo, no Allianz Parque e no Rio, no Engenhão.

O último show da turnê, que revisitou toda a obra de Taylor Swift desde o seu primeiro disco lançado em 2006, acontecerá no dia 8 de dezembro na cidade canadense de Vancouver.

Confira o momento da emoção de Taylor Swift:

| Taylor got so emotional and started crying during the last standing ovation in Toronto !



pic.twitter.com/ISRT9IQCDG — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) November 24, 2024