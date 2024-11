The Cure lança novo álbum em edição especial em vinil

O The Cure está lançado seu novo álbum, intitulado Songs of a Lost World, o primeiro da banda liderada por Robert Smith em 16 anos. Este é o 14º trabalho de estúdio do grupo que acaba de ganhar uma edição especial em vinil mármore pela Universal Music, via Polydor, através da Record Store pelo valor de US$ 45,99 (cerca de R$ 267,26 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews.

Songs of a Lost World foi escrito e arranjado por Robert Smith, produzida e mixada pelo cantor e Paul Corkett.



Atualmente, o The Cure é formado por Robert Smith (Voz / guitarra / baixo de 6 cordas / teclado), Simon Gallup (Baixo), Jason Cooper: (Bateria e percussão), Roger O'Donnell (Teclados) e Reeves Gabrels (Guitarra). O álbum foi gravado no Rockfield Studios em Gales, no Reino Unido. A masterização foi realizada por Brian Lucey e pelo conceituado Bernie Grundman.

Confira o conteúdo completo de Songs of a Lost World, o novo álbum do The Cure, em vinil:

1. Alone

2. And Nothing Is Forever

3. A Fragile Thing

4. Warsong

5. Drone:Nodrone

6. I Can Never Say Goodbye

7. All I Ever Am

8. Endsong