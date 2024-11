Dua Lipa relança 'Future Nostalgia' em vinil

Future Nostalgia é o segundo álbum de estúdio da cantora britânica Dua Lipa e foi lançado originalmente em 27 de março de 2020 pela Warner Records. Neste trabalhlo, Dua Lipa convocou escritores e produtores, incluindo Jeff Bhasker, Ian Kirkpatrick, Stuart Price, Monsters & Strangerz e Koz para criar um disco pop e disco "nostálgico" contendo influências de dance pop e música eletrônica. Este trabalho foi inspirado na música que Lipa gostava durante sua infância.

Agora, Future Nostalgia ganha uma edição limitada em vinil zoetrope pela Warner Records, que já está disponível para pré-venda no mercado internacional através da Record Store pelo valor de US$ 41,99 (cerca de R$ 244 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews.



Future Nostalgia foi apoiado por seis singles, junto com a faixa-título como single promocional. Um de seus destaques, a faixa Don't Start Now foi lançada como o single principal do disco, alcançando sucesso crítico e comercial e chegando à segunda posição no Reino Unido e na Billboard Hot 100 dos EUA.

As faixas Physical e Break My Heart, bem como um remix de Levitating (com DaBaby), entraram para as listas TOP 10 de diversos países, além de alcançar o TOP 5 no Reino Unido e TOP 2 nos EUA.

Este trabalho de Dua Lipa estava originalmente programado para ser lançado em 3 de abril de 2020, mas foi adiado após vazar na íntegra duas semanas antes. Para promover o álbum, Lipa embarcou na Future Nostalgia Tour, que começou em fevereiro de 2022 após ser adiada três vezes devido à pandemia do coronavírus.

Dua Lipa, legítima visionária do pop atual no século XXI, aborda em Future Nostalgia, temas como sexo, desigualdade e empoderamento, tudo com um pouco de dance voltada à era Disco dos anos 1970.

Confira o conteúdo completo do álbum Future Nostalgia, de Dua Lipa, em vinil:

1. Future Nostalgia

2. Don't Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good in Bed

11. Boys Will Be Boys