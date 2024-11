Karinah apresenta nova versão do clássico 'Verdade', de Zeca Pagodinho

A cantora e compositora Karinah, uma das grandes vozes femininas do samba, anuncia o lançamento de uma nova versão para o clássico Verdade de Zeca Pagodinho. A faixa entrará nas plataformas digitais nesta sexta-feira (29).

Verdade foi composta por Nelson Rufino e Carlinhos Santana, que acompanharam de perto a gravação de Karinah, que será lançada pela Universal Music, via K2D Produções.

“A ideia de gravar essa música surgiu a partir de uma conversa minha com o (produtor musical) Max Pierre. Ele disse que eu precisava gravar uma música do Zeca", conta Karinah. “Eu respondi dizendo que só faria se fosse em forma de homenagem, e perguntei, qual música? Max soltou, “Verdade”! Fui falar com o Zeca na mesma hora, ele abraçou a escolha e adorou o resultado. É a primeira vez que alguém regrava essa música. Eu nem consigo descrever a minha felicidade.”

Além do single, será lançado no mesmo dia o videoclipe de Verdade, gravado em outubro em Araras, região serrana do Rio, com a participação do ator Murilo Rosa.

Esse ano Karinah entrou em estúdio para gravar as primeiras faixas de seu próximo disco, que será lançado em 2025, com direção musical de Max Pierre e direção artística de Zeca Pagodinho.

Para tal, Zeca reuniu um time de profissionais para dar todo o suporte na carreira artística e musical da Karinah.