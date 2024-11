Beatles: versão inédita de clássico é encontrada após 35 anos

Uma versão inédita e valiosa de um clássico dos Beatles foi encontrada no cofre de um dos grandes nomes da soul music e R&B: Luther Vandross.

Trata-se de Michelle, que foi lançada como single em 1965 como parte do álbum Rubber Soul.

Esta nova versão de Michelle foi encontrada em uma fita cassete de Luther Vandross que continha uma etiqueta com a frase: "1º de junho de 1989".

Um clipe inédito da canção pela voz de Vandross foi disponibilizado no YouTube, mas ainda não existem maiores informações sobre o processo de gravação realizado pelo cantor.

A pessoa que encontrou esta rara gravação foi Fonzi Thorton, amigo de longa data de Luther Vandross, que também trabalhou como vocalista de apoio. Ele e estava visitando a família para pesquisar os arquivos musicais do artista.

Luther Vandross (1951-2005) foi um dos grandes nomes do R&B. Sua qualidade vocal foi definida por muitos como o Pavarotti do Pop e até mesmo como A Melhor Voz de Uma Geração. Um de seus grandes sucessos é o clássico Never Too Much de 1981.

Confira: