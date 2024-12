Linkin Park lança o clipe ao vivo de 'Two Faced', gravado em São Paulo

O Linkin Park acaba de disponibilizar o clipe ao vivo da faixa Two Faced, gravado em São Paulo no Allianz Parque. A faixa é um dos destaques do aguardado álbum From Zero, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Records. O disco alcançou o topo das paradas no Reino Unido e em outros diversos países.

From Zero, o segundo disco mais ouvido da semana no Spotify, foi a base do repertório do Linkin Park na capital paulista, que recebeu duas apresentações elogiadas na arena palmeirense, além de uma pop-up store na lendária Galeria do Rock, um dos pontos mais emblemáticos de São Paulo.

From Zero marca o primeiro álbum completo do Linkin Park desde 2017. A banda retornará à estrada para a segunda etapa da From Zero World Tour, em 2025, que se inicia no dia 31 de janeiro na Cidade do México, visitando vários países ao redor do mundo e terminando em 15 de novembro em Porto Alegre com quatro datas confirmadas no país.

Confira: