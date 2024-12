Van Halen lança 'Live in Dallas 1991' em vinil duplo vermelho

Disco é lançado pela primeira vez neste formato

O álbum ao vivo Van Halen Live in Dallas 1991 apresenta uma das grandes performances de uma das maiores bandas da história do rock, o Van Halen. Este disco é lançado pela primeira vez em uma edição limitada de vinil duplo vermelho. O produto já está disponível no site Van Halen Store pelo valor de US$ 43,98 (cerca de R$ 267 - Produto internacional - Taxas podem ser aplicáveis). As informações são do Vinews.



Apenas 6 mil cópias de Van Halen Live in Dallas 1991 foram disponibilizadas no site oficial da banda. Ou seja, este produto é praticamente um item raro de colecionador e cobiçado.

A formação do Van Halen em 1991 contava com Sammy Hagar, Eddie Van Halen, Alex Van Halen e Michael Anthony, realizaram um apresentação histórica em Dallas, no Texas (EUA), no dia 4 de dezembro de 1991 como parte da turnê de divulgação do álbum For Unlawful Carnal Knowledge.

No repertório, a banda apresentou as faixas Judgement Day, Poundcake, Panamá, além de clássicos dos álbuns 5150 e OU812.

Confira o conteúdo completo de Van Halen Live in Dallas 1991 em vinil duplo vermelho:

Disco 1

Lado A

Poundcake

Judgement Day

There's Only One Way To Rock

Runaround

Lado B

Why Can't This Be Love

Panamá

A Apolitical Blues

Finish What Ya Started

Disco 2

Lado A

I Can't Drive 55

Best of Both Worlds

Top Of The World

Lado B

Van Halen logo etching