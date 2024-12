Dua Lipa: show em Londres com orquestra ganha álbum com inéditas

A estrela britânica Dua Lipa lançou na última semana o seu inédito projeto ao vivo Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall, que conta com uma versão reimaginada de Radical Optimism executada na íntegra. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music.

Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall conta com vários sucessos que Dua Lipa lançou ao longo de sua carreira. Ela é acompanhada pela Heritage Orchestra, composta por 53 músicos e conduzida por Ben Foster, além de um coral de 14 integrantes e sua banda de sete músicos.

Além disso, o especial de TV An Evening With Dua Lipa, que também foi filmado durante sua apresentação única no icônico Royal Albert Hall, em Londres, foi transmitido neste domingo (8) na rede britânica ITV, e no dia 15 de dezembro, na emissora americana CBS, com transmissão no Paramount+ (exclusivamente em território norte americano).

O especial contará com performances orquestrais da noite intercaladas com entrevistas íntimas, nas quais Dua Lipa reflete sobre os momentos decisivos que moldaram sua vida e carreira, oferecendo ao público uma visão dos bastidores do seu dia a dia.



O show deslumbrante em Londres foi aclamado pela crítica, recebendo elogios de veículos como Billboard, Variety, The Times, Daily Telegraph e London Standard. Dua foi coroada como a "rainha do pop britânico", apresentando um show "repleto de perfeição pop" em uma apresentação "impressionante e única" que "destacou seus talentos sob uma nova perspectiva".



O álbum inclui um dueto surpresa de Cold Heart com o lendário Elton John, além das estreias ao vivo de Dance The Night, da trilha sonora do filme Barbie, Maria, Anything For Love, End Of An Era e muitas outras faixas de seu mais recente álbum de sucesso, Radical Optimism.



Após sua eletrizante apresentação no palco principal do Glastonbury 2024 e o triunfante show no Royal Albert Hall, a turnê mundial de Dua, Radical Optimism World Tour, será retomada em 2025, incluindo dois shows no Wembley Stadium, cujos ingressos já se esgotaram.

Ouça o álbum: