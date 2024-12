A nova empreitada de Roberto Carlos nos negócios

O cantor Roberto Carlos assinou na última semana um inédito contrato com a Musickeria, empresa fundada em 2010, pelos empresários Luiz Calainho e Afonso Carvalho, e responsável por alguns importantes cases da indústria da economia criativa nos últimos anos, tendo no seu currículo mais de 50 cases conectando marcas a música e artistas.

Coroando seus 15 anos de atuação no mercado, a Musickeria está trabalhando em parceria com o escritório do 'Rei', junto a marcas importantes.

A Musickeria foca na criação de projetos que envolvam patrocínios e ótima relação com agências, sendo um de seus pontos fortes. A nova parceria é vista pela empresa como fundamental para Roberto Carlos.

Um rei nunca perde a majestade e Roberto continua sendo uma das maiores potências de público e credibilidade, no Brasil e em diversos países.