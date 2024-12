Cynthia Erivo cresce mais de 200% no streaming após sucesso de 'Wicked'

Cynthia Erivo, atriz e cantora britânica, tem conquistado ainda mais reconhecimento desde sua atuação no longa-metragem Wicked, lançado em 2024. A adaptação cinematográfica do famoso musical da Broadway traz Erivo no papel de Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste, ao lado de Ariana Grande como Glinda.

Dirigido por Jon M. Chu, Wicked explora os laços de amizade e os desafios enfrentados pelas personagens antes dos eventos retratados em O Mágico de Oz.

Erivo, vencedora dos prêmios Emmy, Grammy e Tony Awards, ganhou destaque com sua interpretação em Harriet (2019), que também lhe rendeu uma indicação ao Oscar por Stand Up, canção do filme e de sua autoria.

Agora, desde o lançamento de Wicked, os streams de Cynthia Erivo na Deezer aumentaram 242%, refletindo o impacto da produção e o interesse pelo trabalho da artista.

Confira o TOP 10 das músicas mais ouvidas de Cynthia Erivo na Deezer, com destaque para a música de maior destaque da obra da Broadway, Defying Gravity, que se estabeleceu no primeiro lugar da lista:

1.Defying Gravity

2.Stand Up (From Harriet)

3.What Is This Feeling?

4.The Wizard And I

5.I’m Not That Girl

6.One Short Day

7.Intro

8.When You Wish Upon A Star

9.I'm Here

10.Goodbye Song