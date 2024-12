Os 10 artistas de forró mais ouvidos no streaming em 2024

No último dia 13, o Brasil celebrou o Dia do Forró. A escolha da data tem uma conexão simbólica com o legado do gênero musical, pois é o dia em que Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, nasceu. O cantor natural de Pernambuco foi um dos principais responsáveis pela popularização do forró e de outros ritmos nordestinos em todo o país.

Sua obra, que inclui clássicos como Asa Branca, A Morte do Vaqueiro, Numa Sala de Reboco, Xote das Meninas e A Vida do Viajante segue ecoando pelo país, e que estão no TOP 10 das músicas mais ouvidas do artista na Deezer.

Além de perpetuar a música nordestina, Luiz Gonzaga abriu caminho para que o Forró se reinventasse e abraçasse novas gerações de fãs e artistas. Hoje, nomes como Mari Fernandez, João Gomes e Felipe Amorim carregam esse legado, dando ao gênero uma roupagem contemporânea que mistura tradição e inovação.

A Deezer divulgou os artistas deste estilo musical mais ouvidos em 2024 na plataforma. O levantamento é um recorte do My Deezer Year, que revela o consumo musical dos seus usuários.

Este ano, o gênero também esteve em destaque na plataforma com mais uma edição do Forró Viral, um projeto que reúne grandes artistas e talentos emergentes com faixas inéditas. Solange Almeida, Felipe Amorim, Melody e outros artistas entregaram canções que exploram diferentes facetas do gênero, desde o tradicional Pé-de-Serra até o moderno Piseiro.

O projeto, lançado em 2021, já conta com 20 músicas de sucesso e tem como objetivo não apenas celebrar o Forró, mas também expandir seu alcance e reforçar sua relevância cultural.

“O forró foi, é, e sempre será viral. Hoje, as plataformas digitais impulsionam o gênero, dando ao Nordeste visibilidade global”, destaca Polly Ferreira, editora sênior de música na Deezer Brasil.

Confira os 10 artistas do forró mais ouvidos de 2024 pela Deezer:

1.Mari Fernandez

2.Wesley Safadão

3.NATTAN

4.Felipe Amorim

5.Xand Avião

6.Tarcísio do Acordeon

7.João Gomes

8.Nadson O Ferinha

9.Zé Vaqueiro

10.Zé Felipe