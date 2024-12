Madonna promete material inédito em 2025

A icônica popstar Madonna fez uma provocação com os seus fãs em sua conta oficial no Instagram.

E o assunto interessa: novo material para 2025.

Madonna revelou na rede social que está trabalhando com o produtor Stuart Price em um novo material que deve ser lançado em breve.

"Trabalhando em novas músicas com Stuart Price. Esses últimos meses têm sido um remédio para a minha alma", escreveu Madonna.

E continuou: "Compor e fazer música é a única área em que não preciso pedir permissão a ninguém. Estou muito animada para compartilhar isso com vocês. Quem quer ouvir música nova em 2025?", questionou a popstar.

Uma fonte ligada à coluna Bizarre do britânico The Sun afirmou que 'Stuart foi creditado por ajudar Madonna a retornar à forma com seu álbum 'Confessions', então para ela começar a trabalhar com ele novamente é muito emocionante".

Relembrando Confessions, a referida fonte explicou: "Aquele disco foi incrível e Madonna está animada com o que eles podem criar. Já se passaram cinco anos desde que ela lançou 'Madame X', que era um álbum conceitual, e Madonna está pronta para lançar algumas músicas novas".

"Trabalhar com Stu em sua turnê reacendeu a faísca. Ela tem fogo na barriga e mal pode esperar para começar", concluiu.

Além disso, Stuart Price revelou em 2023 que Madonna o convenceu de trabalhar em sua Celebration Tour, que celebrou os 40 anos de carreira da cantora e foi concluído com um megashow histórico no Brasil, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.