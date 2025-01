Elton John revela que está trabalhando em novas músicas

Elton John, o lendário pianista e compositor britânico, de 77 anos, revelou aos seus fãs em uma entrevista ao The Late Show with Stephen Colbert na noite desta terça-feira (17) que lançará novas músicas em breve.

"Vocês terão mais (música)", disse Elton John no famoso talk show americano. "Os sucos nunca secaram. Eles nunca querem secar porque estou sempre procurando criar coisas. É só ter espaço agora para fazer isso no meu próprio tempo. Claro que haverá novas músicas do Elton John", afirmou.

O anúncio vêm na sequência de uma grave infecção nos olhos sofrida pela voz de Your Song, que recebeu o diagnóstico da doença em julho, durante suas férias na França, deixando-o cego do olho direito e com "visão limitada" no esquerdo.

A situação se agravou no inicio deste mês, quando Elton John esteve presente no musical O Diabo Veste Prada, para qual o cantor escreveu a letra. Na ocasião, ele disse para todos presentes no evento que havia perdido a visão completamente.

"Agora, perdi a visão e não consegui ver a apresentação, mas gostei de ouvi-la", disse o músico.

Elton John esteve ao lado de Brandi Carlile no talk show para falar sobre a colaboração de ambos em Never Too Late, música tema do novo documentário Elton John: Never Too Late.