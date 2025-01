'Todo Mundo Odeia o Chris' estreia no Globoplay com clássicos dos anos 1980

Com clássicos dos anos 1980, 'Todo Mundo Odeia o Chris' estreia no Globoplay - (crédito: Divulgação / Globo)

A plataforma de streaming Globoplay anunciou nesta semana a inclusão da clássica série Todo Mundo Odeia o Chris em seu catálogo em 2025. A produção se passa na década de 1980 e é baseada nas experiências do comediante Chris Rock, um adolescente negro que vive com a família no Brooklyn, bairro de Nova York (EUA).

Todo Mundo Odeia o Chris (do original Everybody Hates Chris) é uma sitcom semi-autobiográfica que foi transmitida nos EUA através da emissora CBS entre os dias 22 de setembro de 2005 e 8 de maio de 2009. O título é uma paródia de outra série de grande sucesso na TV americana: Everybody Loves Raymond.

A série é estrelada por Tyler James Williams e seu elenco principal é formado por Terry Crews, Tichina Arnold, Tequan Richmond, Imani Hakim e Vicent Martella. Nos episódios, Chris se envolve em uma série de situações cômicas com a sua família, enquanto que a trilha sonora da produção apresenta vários sucessos que se tornaram clássicos do pop, soul e R&B daquela década..

A atração está disponível no Globoplay desde o dia 2 de janeiro.

O que reforça a entrada do seriado na cultura pop é o seu incrível repertório voltado para os artistas e grupos dos anos 1980, onde figuram clássicos como Careless Whisper (Wham! / George Michael), Sweet Dreams (Are Made Of This - Eurythimics), Good Times (Chic), I Will Survive (Gloria Gaynor), Livin' On a Prayer (Bon Jovi), Caribbean Queen (Billy Ocean), All Night Long (Lionel Richie), entre muitos outros.

No Spotify, existem várias playlists sobre a série e eu separei uma bem interessante abaixo.

Confira: