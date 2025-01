Ed Sheeran surpreende seus fãs com novo álbum ao vivo - (crédito: Zachary Walters)

Ao longo dos anos, os fãs de Ed Sheeran pedem regularmente por um projeto ao vivo do artista. Sendo assim, ele selecionou cuidadosamente versões ao vivo de suas melhores músicas gravadas exclusivamente durante sua turnê Mathematics World. O resultado é o álbum +-=÷× (Tour Collection: Live).

Além dessas versões especiais, a coleção, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, via Asylum Records, também inclui algumas das maiores músicas de estúdio de Sheeran de uma década.

Ed Sheeran é um artista que definiu uma era. Vendeu quase 200 milhões de discos em todo o mundo e foi recentemente celebrado como um membro do Billions Club do Spotify, após sua música The A Team ultrapassar 1 bilhão de streams na plataforma.

Ouça o álbum: