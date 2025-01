Oscar 2025: A polêmica desclassificação de Robbie Williams

Alguns dias antes do Natal, o astro britânico Robbie Williams viu sua canção Forbidden Road ser desclassificada da disputa pelo Oscar 2025.

O que mais parece uma ironia com o próprio titulo, Williams deu de cara com uma "estrada proibida" quando a música pertencente à trilha sonora do filme Better Man foi observada pela Academia como uma canção que "incorpora material de uma música existente que não foi escrita para o filme", como publicado na revista Variety no dia 20 de dezembro.

Assim, Forbidden Road foi desclassificada.

Segundo às regras da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, às canções que são submetidas para a categoria de Melhor Canção para Trilha sonora devem ser "originais e escritas especificamente para o filme".

Resumindo: Foi identificado pelo Oscar que Forbbiden Road tem semelhanças com I Got a Name, de Charles Fox e Norman Gimbel. Esta canção foi interpretada em 1973 por Jim Croce para o filme O Importante é Vencer.

Better Man revisita a trajetória pessoal e artística de Robbie Williams e terá sua estreia nos cinemas no dia 6 de fevereiro. A direção é assinada por Michael Gracey.