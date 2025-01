Luan Santana grava comercial para marca canadense de jet-ski

O astro sertanejo Luan Santana gravou uma ação publicitária para as marcas canadenses Sea-Doo e Can-Am na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Como uma das personalidades mais icônicas da música brasileira, o cantor é frequentemente visto em várias campanhas publicitárias.

Sobre o novo desafio, Luan Santana explicou como é emprestar sua credibilidade para outras marcas e seu cuidado com isso: “Eu só me associo com marcas nas quais eu acredito e que fazem parte da minha vida de alguma forma”, explica.

Foi justamente este critério que fez com que Sea-Doo e Can-Am escolhessem o cantor para estrelar a campanha das duas marcas que pertencem à multinacional canadense BRP.

“Estamos em um processo de construção das duas marcas que são super aspiracionais e, analisando possibilidades de um nome para protagonizar a nossa campanha, buscamos alguém que fosse realmente usuário dos nossos veículos e fizesse parte do lifestyle que Sea-Doo e Can-Am inspiram”, afirma a Gerente de Marketing para a América Latina, Marisse Carvalho.

Com os propósitos alinhados, foi criada uma campanha toda baseada no estilo de vida do artista na fazenda e nos seus momentos de descompressão.

“Tenho UTVs Can-Am na minha fazenda e eles fazem muita diferença no dia a dia no campo. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu amo esportes aquáticos, tenho um Sea-Doo na minha casa e em todos os momentos que posso, estou na água navegando”, revela o cantor.

A campanha será finalizada nos próximos dias e os fãs do cantor poderão assisti-lo em uma versão piloto de UTV tocando o gado da fazenda e realizando manobras radicais a bordo de um jet, que é um dos lançamentos da Sea-Doo no Brasil.

Os vídeos farão parte da estratégia digital das marcas e serão veiculados em formato de pílulas nas redes sociais. O vídeo hero da campanha também será exibido antes de seus shows.

A intermediação do filme foi feita por Flávio Melchioreto e equipe da Ideas Produções e Publicidade. A direção e roteiro traz assinatura de Gui Dalzoto.