80 anos de Paulinho da Viola: gravadora celebra obra do lendário artista

Paulinho da Viola, um dos maiores ícones da música brasileira, lança nesta sexta-feira (24) projeto audiovisual comemorativo que promete emocionar os fãs. Intitulado Paulinho da Viola – 80 Anos, o projeto, em parceria com a Som Livre, traz o registro completo de sua turnê em comemoração aos 80 anos, realizado no Rio de Janeiro em 25 de maio de 2024.

Composto por 25 faixas que percorrem o vasto e consagrado repertório de Paulinho, o projeto celebra sua trajetória musical e reforça sua posição como um dos grandes nomes da história da música brasileira com a interpretação de clássicos de sua carreira, além de regravações inéditas na voz do cantor e destaque para Bia Rebello, filha do artista, que faz participação especial em duas faixas do DVD.

“Eu achava importante apresentar os sucessos que o público sempre espera ver, mas também não queria que fosse apenas um show de sucessos, então algumas novidades foram incluídas, como a abertura com uma caixa de fósforos tocando uma música inédita", comenta Paulinho da Viola sobre a montagem do show para a gravação do audiovisual.

O lançamento é considerado de grande prestígio não apenas pelo caráter comemorativo, mas também pela relevância de Paulinho da Viola na cultura nacional. Seu legado é um verdadeiro tesouro, atravessando gerações e mantendo viva a essência do samba e da música popular brasileira.

O DVD marca não somente um presente para os fãs do cantor, como também o encerramento da turnê em celebração aos 80 anos de vida de Paulinho da Viola, reforçando sua popularidade, relevância e trajetória dentro da música nacional brasileira.

Confira o conteúdo completo do projeto audiovisual comemorativo de Paulinho da Viola:

1. Ele

2. Samba original

3. Eu canto samba

4. Nas ondas da noite

5. Onde a dor não tem razão

6. Coisas do mundo, minha nêga

7. Passado de Glória

8. Sei lá, Mangueira

9. Acontece

10. Nervos de aço

11. Sinal fechado

12. Roendo as unhas

13. Dança da solidão

14. Na linha do mar - com Beatriz Rabello (filha do Paulinho)

15. Bloco do amor - com Beatriz Rabello (filha do Paulinho)

16. Coração imprudente

17. Pecado capital

18. Coração leviano

19. Argumento

20. Bebadosamba

21. Timoneiro

22. Foi um rio que passou em minha vida