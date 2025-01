Com produtor do Charlie Brown Jr, NUNA lança 'Faz Um Favor' - (crédito: Nuna)

A banda NUNA inicia os trabalhos em 2025 com um grito de autossuficiência e desapego. O seu inédito single, Faz um Favor, chegou às plataformas digitais na última sexta-feira (24) e foi escrito pelos integrantes da banda e produzida pelo renomado Tadeu Patolla, de trabalhos com Charlie Brown Jr., NX Zero e Pitty.

Faz um Favor é um desabafo visceral sobre o fim de uma relação tóxica e o processo de libertação emocional. Com versos diretos e cheios de atitude, o eu lírico expressa o alívio de se livrar de alguém que apenas trouxe complicações, mentiras e desgastes.

Para a vocalista Manu Fair, a falta de empatia e a busca egoísta de uma das partes geram frustração no outro. O que leva à decisão pelo afastamento: “O refrão reforça a ruptura definitiva, deixando claro que não há mais espaço para essa pessoa em sua vida. A letra transmite uma mensagem de autoconfiança destacando a força de se priorizar e de seguir em frente, sem arrependimentos ou amarras”.

“No verso ‘o problema sou eu ou o que você achou de mim’, fica evidente que o problema não está no eu lírico, mas sim na visão distorcida e preconceituosa que o outro tinha dele. Já em ‘agora eu que me pergunto se tá pesado pra respirar fundo’, há uma pergunta retórica que expõe a expectativa de que a pessoa tóxica enfrente a própria culpa e responsabilidade pelo sofrimento causado”, completa o guitarrista Marcelo Ferrara.

A produção audiovisual da faixa, já disponível no YouTube, aborda a ideia de libertação. Começa com uma estética em preto e branco, simbolizando uma vida sem cor, como quando se está preso a algo ou alguém que não lhe faz bem. Conforme a narrativa avança, os desenhos aparecem como um reflexo do processo de superação, quando os laços são rompidos e a vida, finalmente, começa a recuperar sua cor.

“O conceito do clipe foi criar um ambiente que refletisse a música e sua letra de forma visual. Enquanto a banda toca, cada integrante traz sua própria visão, representando as diferentes camadas da história ou da pessoa descrita na canção”, explica Ferrara.

Os próximos meses também prometem ser movimentados para o grupo. Após Faz Um Favor, a banda já tem programado o lançamento de outros singles - parte dos seis previstos para 2025. Três dessas músicas contarão com a produção de Tadeu Patolla, com Bruno Graveto na bateria, e todos terão versões audiovisuais, alinhando-se à proposta de inovação e modernidade dessa nova fase.

Confira: