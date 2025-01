Rodrigo Castanho deixa a Midas e anuncia nova empresa

Rodrigo Castanho rompe com Rick Bonadio e anuncia nova empresa - (crédito: Divulgação)

A partir deste mês, o mercado de gerenciamento artístico ganha um novo nome de peso: a MUSY4. Idealizada e comandada por Rodrigo Castanho - renomado produtor vencedor de cinco Grammys Latinos e que acumula mais de 1 bilhão de streams por trabalhos com bandas como NX Zero, CPM22, Fresno, Tihuana e Planta & Raiz -, a empresa promete ser um marco para o setor, trazendo uma nova perspectiva sobre a forma de construir uma carreira sólida no mercado fonográfico contemporâneo.

Além da bem sucedida carreira como produtor, Castanho também ficou conhecido pela parceria com o produtor Rick Bonadio durante 25 anos na Midas Music, uma das maiores gravadoras independentes do país. Juntos, ajudaram a formatar as carreiras de nomes como Rouge, Manu Gavassi, Vitor Kley, entre outros.

“Senti a necessidade de buscar novas abordagens musicais que me permitissem evoluir, expandir minha criatividade e colaborar com pessoas diferentes. Após tanto tempo seguindo certos padrões estéticos e métodos de gravação estabelecidos, percebi que a repetição desses moldes estava, de certa forma, me mantendo estagnado. Precisava me desafiar como profissional”, explica Castanho.

O produtor - e agora empresário - analisou o mercado da música atual e entendeu que precisava se reinventar para descobrir novos rostos e trazer frescor ao público, alinhado à modernidade e a tecnologia mais do que necessárias. "O mercado da música está em constante evolução e cada vez mais rapidamente. Por isso, decidi ampliar meus horizontes, explorar novas possibilidades e me cercar de perspectivas diferentes. Essa mudança também é uma forma de manter viva a paixão pela música”.

A chegada da MUSY4 marca este desejo de alçar novos voos e de cumprir a missão de levar música a todos os públicos e com serviços para todos: mentoria para artistas, produção musical, gerenciamento de carreira, mixagem, análises, editoria, distribuição musical e mais.

O time de profissionais da MUSY4 liderados por Castanho conta com Julies Mazarini, destaque da cena reggae e CEO da Musique Press como Diretor de Marketing; Márcio Mainardi, do Expressão Regueira, que assume a Direção Financeira; Alberto Sousa como Diretor de Produtos e Guilherme Sadocco no Departamento Comercial.