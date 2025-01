A nova turne de Chitãozinho e Xororó para 2025

A lendária dupla Chitãozinho e Xororó acaba de anunciar sua nova turnê, intitulada Uma História de Sucesso, para 2025, onde revisitará seus grandes clássicos.

Há uma expectativa muito grande dos fãs de como será a estrutura do show e o que a dupla trará de especial em seu repertório, além de possíveis convidados especiais.

O que se sabe até o momento é que haverá duas partes em cada show: a primeira contará com os grandes sucessos que consagraram a dupla e, a segunda parte, músicas com apelo mais moderno, norteadas por conexões com novas tendências do sertanejo.

Os fãs podem esperar uma nova experiência nos novos shows de Chitãozinho e Xororó, mas que também será uma verdadeira viagem na história dos irmãos José e Durval.