Los Brasileros se unem a Kevin o Chris e Wiu em 'Profundamente'

Nesta quinta-feira (30), o trio de produtores Los Brasileros lançará a inédita faixa colaborativa Profundamente, uma parceria explosiva com Kevin o Chris e Wiu que promete trazer frescor e originalidade para a cena musical brasileira. A faixa é um encontro inusitado entre o funk carioca, o rap e os ritmos globais do afrobeats, resultando em uma sonoridade vibrante e dançante.

Profundamente é marcada pela fusão de acordes brasileiros com as batidas envolventes do Afrobeats, criando uma atmosfera única que transporta o ouvinte para um universo de ritmos e melodias. A escolha dos convidados Kevin o Chris e Wiu não foi por acaso.

"Essa música é uma mistura do afrobeats com acordes brasileiros e convidamos o Kevin e o Wiu por serem artistas que a gente gosta muito, achamos uma parceria inusitada e ficamos muito felizes com o resultado", revelam os Los Brasileros.



Confira: