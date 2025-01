Julies lança 'Uma Parada Diferente' com show ao lado da banda Expressão

O cantor Julies, destaque da cena do reggae, se une a banda Expressão em São Paulo, no dia 21 de fevereiro, com uma noite repleta de música e novidades, para comemorar o lançamento de seu EP Uma Parada Diferente, produzido por Los Brasileros, vencedores do Grammy Latino ao lado de Karol G - além de serem produtores de grandes nomes como King Saints, Carol Biazin, entre outros - e Zain, produtor de Anitta. O show acontece no renomado Jai Club na capital paulista.

Nas plataformas de música, o lançamento de Julies já soma mais de 3 milhões de streams e o consolida como um dos artistas em ascensão no gênero musical. Para ele, é mais do que um show e, sim, uma celebração.

"É um show importantíssimo. É um momento especial, consagra o lançamento do meu EP, que produzi com vencedores do Grammy Latino. É a celebração de uma etapa muito incrível e o início de uma nova. Considero o ápice da minha carreira, até aqui, nada mais justo do que celebrar", relatou.

Julies promete tocar grandes hits e queridinhos dos fãs como Se Deus Quiser, sucesso cantado ao lado de Planta e Raiz, e Nosso Sentimento, feat com Maneva.

A banda Expressão, conhecida por sucessos como Lembranças de Um Luau, Nhacoma e Amor Além da Cama, se apresentará e gravará, ao vivo, o clipe do single Transcende, que chega ao mundo nesta sexta-feira (31). O trabalho tem produção de Rodrigo Castanho, que já esteve à frente de projetos de bandas como Charlie Brown Jr e NX Zero, além de ser vencedor de seis Grammys e ter mais de 1 bilhão de streams por suas produções.



"Fazer isto com o Expressão, uma banda que eu ouvi na minha adolescência e continuo dando play neles é incrível. Posso contar com a amizade deles, fazer uma super festa e em um local que vai prevalecer a música, o respeito e o amor. Vai ser tudo, estou ansioso demais", afirmou Julies.

Julies e Expressão - Lançamento do EP 'Uma Parada Diferente' e gravação do clipe 'Transcende'

Jai Club (Rua Vergueiro, 2676 Vila Mariana, São Paulo, SP)

Ingressos

Primeiro Lote: R$35,00

Segundo Lote: R$ 40,00

Terceiro Lote: R$45,00

Quarto Lote: R$45,00

Vendas: https://acesse.one/MZD8G