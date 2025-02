Jisoo assina acordo global com a Warner Records

A cantora sul-coreana Jisoo, integrante da girlband Blackpink, anunciou no dia 31 de janeiro deste ano, um novo contrato global como artista solo com a Warner Records. Com isso, ela inicia essa nova fase com a estreia de um mini álbum solo chamado Amortage, com lançamento previsto para 14 de fevereiro.

Amortage, segundo a Warner, "é o trabalho solo mais abrangente de JISOO, até agora, e marca um verdadeiro renascimento da artista".

O título do álbum é uma fusão de "amor" e "montagem", representando os diferentes estágios emocionais do amor, e os diversos momentos de um relacionamento. Juntas, as músicas criam uma trilha sonora vívida dessa jornada.

Sobre a cantora Jisoo

Jisoo, cujo nome completo é Kim Ji-soo, é uma cantora e atriz sul-coreana. Ela nasceu em 3 de janeiro de 1995, em Gunpo, na Coreia do Sul. Ela é mais conhecida por ser uma das integrantes do famoso grupo feminino Blackpink, formado pela YG Entertainment em 2016.

Além de sua carreira musical, Jisoo também fez sua estreia como atriz, participando de séries como The Producers (2015) e Snowdrop (2021-2022). Em março de 2023, ela lançou seu primeiro álbum solo, intitulado ME, que inclui os sucessos Flower e All Eyes on Me.