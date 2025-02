Lady Gaga no topo: 'Abracadabra' domina o streaming

No último domingo (2), a popstar Lady Gaga lançou o seu novo single Abracadabra, estreando o videoclipe durante os comerciais do Grammy Awards. Após ganhar grande repercussão nas redes sociais, a faixa alcançou o primeiro lugar nos charts da Deezer.

Abracadabra é a terceira revelada do álbum Mayhem, que chega na plataforma no dia 7 de março, com 14 faixas inéditas. A canção mergulha na essência da sonoridade que marcou o início da carreira da cantora, trazendo elementos visuais que remetem a clipes como Alejandro e Bad Romance.

Além de Abracadabra, Lady Gaga também se destaca na Deezer com Die With A Smile, sua bem sucedida colaboração com o astro Bruno Mars, que conquistou o Grammy na categoria de Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo.

Após a premiação, a faixa subiu 13 posições, ocupando o 4º lugar no ranking geral da plataforma no Brasil. Com isso, a cantora emplaca duas faixas simultaneamente no TOP 10 da plataforma.