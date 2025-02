O ultimo ato: Black Sabbath se despede dos palcos com show final - (crédito: Sony Music)

Está confirmado: o Black Sabbath, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e uma das pioneiras do heavy metal, vai se despedir de seus fãs neste ano.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward - a formação original do Black Sabbath - se apresentarão em um festival beneficente no Estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, no dia 5 de julho de 2025.

Além do Black Sabbath, outros grandes nomes do rock pesado estarão no evento, como Pantera, Metallica, Slayer, Gojira, Alice In Chains, Mastodon e Anthrax.

De acordo com a BBC, a renda do festival será direcionada às instituições beneficentes Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital e Acom Children's Hospice.

Ozzy Osbourne foi às redes sociais para falar deste momento especial de sua banda: "Chegou a minha hora de voltar para o início... hora de eu retribuir ao lugar onde nasci. Como sou abençoado por poder fazer isso com a ajuda das pessoas que amo. Birmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre", disse o lendário vocalista de 76 anos.

O Black Sabbath, formado em 1968, é reconhecido como pioneiro do heavy metal através de seus trabalhos seminais nos anos 1970 como Black Sabbath, Paranoid e Master of Reality. Entre seus clássicos, estão Changes, Paranoid e War Pigs.

Em mais de 50 anos de carreira, o Black Sabbath já vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo e, ao lado de outras duas grandes bandas do gênero, Deep Purple e Led Zeppelin, foram chamados no Reino Unido como "a trindade profana do hard rock e heavy metal britânica".

A banda foi introduzida no Hall da Fama do Rock em 2006 e também foi agraciada com dois três prêmios Grammy, sendo que em 2019, eles conquistaram o Grammy Lifetime Achievement Award pela sua contribuição à indústria musical.