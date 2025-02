Prepare-se: os shows Imperdíveis que acontecerão no Brasil em 2025

O ano de 2025 promete ser inesquecível para o Brasil que receberá grandes nomes da música internacional. Grandes festivais como Lollapalooza e The Town já estão confirmados nesta agenda.

Entre os nomes do pop que realizarão suas turnês por aqui estão Lady Gaga, Shakira, Christina Aguilera, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Kylie Minogue, entre outros.

Para quem curte rock, nomes icônicos como Sting, The Cult, The Offspring, Garbage, Bush, Pretenders, Scorpions e System Of a Down serão um prato cheio para os admiradores deste lendário gênero musical.

Aqui, separei uma lista com 30 shows internacionais que acontecerão no Brasil em 2025 e que serão imperdíveis:

Fevereiro

Shakira

Sting

The Cult

Março

The Offspring

Simply Red

Olivia Rodrigo

Alanis Morissette

Shawn Mendes

Justin Timberlake

Garbage

L7

Abril

Stray Kids

Bush

Scorpions

Maio

Simple Minds

System of a Down

The Pretenders

Nile Rodgers & Chic

Norah Jones

Julho

James Blunt

Agosto

Kylie Minogue

Setembro

Green Day

Iggy Pop

Sex Pistols

Dickinson

Katy Perry

Novembro

Oasis

Linkin Park