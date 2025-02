Catálogo de Adele e Bruno Mars agora pertence à Warner

A Warner Music Group adquiriu o catálogo musical de três grandes nomes da indústria musical: Adele, Bruno Mars e Wiz Khalifa. A operação custou US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões no câmbio atual) e envolve a aquisição dos direitos musicais dos artistas.

O valor da transação envolve a aquisição de uma parte controladora da Tempo Music, que detinha os direitos sobre os artistas citados. As informações são da Folha de S. Paulo, com informações da Bloomberg.

A Tempo Music representa compositores que escrevem grandes sucessos para outros artistas, como Korn e Jonas Brothers.

Este tipo de operação já é conhecida na indústria musical, com empresas adquirindo catálogos de artistas de renome. As últimas aquisições de direitos musicais que se tornaram notórias no mercado e realizada por gravadoras e empresas são de astros como Michael Jackson, Bruce Springsteen, Queen, Neil Sedaka, Kiss, entre outros.

"A Tempo acumulou um portfólio diversificado que se concentra em capacitar artistas e compositores, ao mesmo tempo em que apresenta resultados financeiros atraentes", afirmou a Warner Music Group em um comunicado à imprensa.